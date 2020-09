Stand: 01.09.2020 13:35 Uhr - NDR 90,3

Digitaler Ausbau: Kita-Gutscheine nun auch online

Hamburg baut seine digitalen Behörden-Angebote weiter aus. Eltern können Kita-Gutscheine ab sofort online beantragen - und müssen dafür nicht mehr in eine Behörde gehen. "Egal ob unterwegs in der Bahn, oder bequem von zu Hause aus - Kita-Gutscheine können jetzt komplett online beantragt werden. Das ist eine tolle Nachricht für alle Eltern, die sich so die jährlichen Behördengänge sparen", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz.

Beantragung dauert nur wenige Minuten

Die Beantragung des Gutscheins soll nur wenige Minuten dauern. Der Gutschein kann dann innerhalb von zwei Monaten in jeder der mehr als 1.100 Hamburger Kitas eingelöst werden, die am Kita-Gutschein-System teilnehmen. Erforderliche Nachweise können ebenfalls online eingereicht werden. Nur für Eltern von Kindern mit Behinderungen bleibt es beim Papierkram. Sie müssen beispielsweise die Gutachten, wie schwer ihr Kind behindert ist, weiter direkt bei den zuständigen Ämtern vorlegen.

In Hamburg hat jedes Kind, das noch nicht eingeschult ist, ab dem ersten Geburtstag einen Rechtsanspruch auf täglich fünf Stunden kostenlose Kita-Betreuung inklusive Mittagessen.

