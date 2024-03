Stand: 14.03.2024 20:32 Uhr Diebstahl am Hamburger Hauptbahnhof: Mann muss ins Gefängnis

Ein Mann, der im Hamburger Hauptbahnhof Ware im Wert von fünf Euro gestohlen hat, muss ins Gefängnis. Mitarbeitende hatten den 40-Jährigen am Mittwoch beim Diebstahl in einem Geschäft im Hauptbahnhof beobachtet. Er wurde bereits wegen mehrfachen Betrugs per Haftbefehl gesucht - und wird nun eine Freiheitsstrafe absitzen

