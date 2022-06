Die Polizeireporter: Kontrollen am Hamburger Flughafen Stand: 21.06.2022 00:00 Uhr Sie haben täglich mit vielen Menschen zu tun: Thomas Bolz vom Zoll und Jan Stephan von der Bundespolizei. Beide arbeiten am Hamburger Flughafen. Stephan geht es dabei vor allem um die Luftsicherheit, Bolz um die Wareneinfuhr.

Gemeinsam mit den Polizeireportern Kai Salander und Ingmar Schmidt blicken Thomas Bolz vom Zoll und Jan Stephan von der Bundespolizei in dieser Podcast-Folge hinter die Kulissen der Sicherheitsschleuse und in die Koffer der Fluggäste am Hamburger Flughafen. Dabei geht es um große Kokainfunde, die Tricks der Schmuggler und um artengeschützte Tiere im Handgepäck.

Die Polizeireporter: Koks, Käse und Korallen - Kontrollen am Hamburger Flughafen Sendung: Die Polizeireporter | 21.06.2022 | 00:00 Uhr | von Salander, Kai; Schmidt, Ingmar 47 Min | Verfügbar bis 21.06.2023 Kai Salander und Ingmar Schmidt erzählen von ihren spannenden Erlebnissen als Polizeireporter in Hamburg – dem „Tor zur Unterwelt“, wo sie rund um die Uhr im Einsatz sind

Von Klapperschlangen bis Handgranaten

Eine der vielen Sicherheitskontrollen bleibt für Thomas Bolz unvergessen: Ein Reisender hatte fünf lebende Klapperschlangen in seinem Reisegepäck in einem Jutebeutel mitgebracht und einer seiner Kollegen hätte fast hineingegriffen. Auch Bundespolizist Stephan erzählt im Podcast der Polizeireporter von kuriosen Dingen, die er bei seiner Arbeit schon erlebt hat: Bei einer Kontrolle fiel ein Mann mit Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg auf, die er mit einem Metalldetektor auf einer norddeutschen Insel gefunden hatte.

Was darf mit ins Handgepäck?

Verbotene Gegenstände im Koffer oder Rucksack sorgen immer wieder für längere Wartezeiten am Flughafen. Deshalb sprechen die Polizeireporter mit Thomas Bolz und Jan Stephan über Tipps für den schnellen und unkomplizierten Weg durch die Sicherheitsschleuse und geben Antworten auf wichtige Fragen. So gehört beispielsweise auch eine Wasserpistole nicht ins Handgepäck.

Weitere Informationen Podcast abonnieren: Die Polizeireporter Kai Salander und Ingmar Schmidt berichten von ihren spannenden Erlebnissen als Polizeireporter in Hamburg – dem "Tor zur Unterwelt". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Die Polizeireporter | 21.06.2022 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburg Flugverkehr Recht