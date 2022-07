Deutscholympiade in Hamburg: Schüler aus aller Welt zu Gast Stand: 25.07.2022 17:17 Uhr Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler aus aller Welt sind nach Hamburg gekommen, um an der achten Internationalen Deutscholympiade teilzunehmen.

"Ich freue mich, dass der größte Deutschwettbewerb der Welt in diesem Jahr in meiner Heimatstadt stattfindet und dass sich so viele junge Menschen aus dem Ausland für die deutsche Sprache und Kultur begeistern", sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Aydan Özoğuz (SPD), bei der Eröffnung am Montag.

Teilnehmer aus 57 Ländern

Zwölf Tage lang werden sich die 14- bis 17-Jährigen in der Hansestadt auf Deutsch verständigen, begegnen und vernetzen, Hamburg kennenlernen und das Land als Bildungs-, Lebens- und Arbeitsstandort erkunden. Die 57 Länder, aus denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen, reichen den Angaben zufolge von Großbritannien, Estland und Polen über Indien, Vietnam und die USA bis hin zu Südafrika, dem Senegal und Ägypten.

AUDIO: Internationale Deutscholympiade in Hamburg (1 Min) Internationale Deutscholympiade in Hamburg (1 Min)

In Hamburg müssen sie nun verschiedene Aufgaben erfüllen, zum Beispiel einen journalistischen Bericht und eine Theaterszene verfassen. Das Goethe-Institut richtet die Internationale Deutscholympiade aus. Generalsekretär Johannes Ebert betonte, dass sich der Aufwand lohne, denn die Schülerinnen und Schüler "bringen eine frische und große Motivation in ihre Herkunftsländer, um Deutsch zu lernen und sich mit Deutschland zu berschäftigen." Weltweit lernen nur noch 15 Millionen Menschen Deutsch als Fremdsprache. tchen.

Deutscholympiade alle zwei Jahre in einer anderen Stadt

Bei einer Preisverleihung am 5. August sollen die drei Erstplatzierten in den Sprachstufen A2, B1 und B2 gekürt werden. Neben Sprachkenntnissen erfordert der Wettbewerb den Angaben zufolge kreative wie soziale Kompetenzen, die in die Bewertung der neunköpfigen internationalen Jury mit einfließen. Die Deutscholympiade wird alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Stadt ausgerichtet. 2020 fand sie wegen der Corona-Pandemie nur digital statt, davor unter anderem bereits in Dresden, Freiburg, Berlin und Frankfurt am Main.

