Deutscher Brückenbaupreis für Hamburger Retheklappbrücke Stand: 09.03.2021 11:47 Uhr Die Retheklappbrücke im Hamburger Hafen sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Allein im vergangenen Jahr war sie nach einem schweren Schaden gleich mehrere Monate gesperrt. Nun hat sie den Deutschen Brückenbaupreis gewonnen.

"Ein Meisterwerk in Sachen Proportion und Präzision" - so lobt die Jury die Retheklappbrücke. Das Bauwerk sei eine "Ausnahmebrücke" und besonders innovativ. Insbesondere den passgenauen Mechanismus würdigten die Juroren in der online übertragenen Preisverleihung.

Jury lobt ausgerechnet anfälligen Mechanismus

Exakt dieser gelobte Mechanismus hat seit dem Bau der Brücke allerdings mehrmals versagt. Im vergangenen Sommer wurde dabei ein riesiger Hydraulikzylinder verbogen, die Brücke war für mehrere Monate gesperrt. Davon ist bei der Preisverleihung keine Rede. Auch nicht davon, dass sich die Kosten während der Bauzeit etwa verdoppelt haben - auf mehr als 170 Millionen Euro.

Der Deutsche Brückenbaupreis wird alle zwei Jahre von der Bundesingenieurkammer und vom Verband Beratender Ingenieure verliehen, die Schirmherrschaft hat das Bundesverkehrsministerium.

