Deutlich weniger Sozialwohnungen in Hamburg bewilligt Stand: 31.01.2023 14:35 Uhr In Hamburg geht der Bau neuer Sozialwohnungen deutlich zurück. 2022 wurden nur 1.884 der günstigen Wohnungen bewilligt - 935 weniger als im Vorjahr.

Hamburg baut pro Kopf der Bevölkerung mehr Sozialwohnungen als alle anderen Bundesländer. Doch der Trend ist rückläufig. Die neue Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) beschönigte das bei der Landespressekonfernz am Dienstag nicht: "Damit können wir nicht zufrieden sein. Wir wollen 3.000 geförderte Wohnungen jedes Jahr bewilligen und liegen dieses Jahr erstmals unter 2.000. Das ist ein Tiefstand." Der Neubau knickt wegen explodierender Baukosten und Bauzinsen ein.

Senat beschließt höhere Wohnraumförderung

Um dem Rückgang der Bautätigkeit entgegenzuwirken, habe der Senat am Dienstag neue Eckpunkte für die Wohnraumförderung beschlossen, sagte Pein. So werde die Förderung um zwölf Prozent erhöht. Außerdem soll Bauherren ein sehr niedriger und fester Förderzins über die gesamte Bindungszeit von 30 Jahren garantiert werden. Pein: "Ein Prozent Finanzierung auf 30 Jahre, das gibt es so am Markt nicht. Wir errechnen eine Rendite von vier bis fünf Prozent."

Mehr Modernisierungen geplant

Damit will die Senatorin Investorinnen und Investoren locken, damit sie statt Eigentums- Sozialwohnungen bauen. Zudem will Hamburg die Modernisierung kurzfristig verdoppeln: Von 5.000 auf 10.000 Wohnungen im Jahr - wenn man dafür genug Handwerkerinnen und Handwerker findet.

