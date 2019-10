Stand: 12.10.2019 20:36 Uhr

Demo solidarisiert sich mit Kurden in Syrien

Gegen die militärische Intervention der Türkei in den nordsyrischen Kurdengebieten sind Tausende Menschen durch Hamburg gezogen. Sie forderten die Bundesregierung auf, mit diplomatischen Mitteln die Türkei unter Druck zu setzen. Die Polizei sprach am Nachmittag von über 3.000 Teilnehmern. Der Demonstrationszug war an der Sternschanze gestartet, wo zuvor eine Demonstration gegen rechten Terror endete. Anlass dafür war der rechtsextreme Terror von Halle. Beide Demos gingen ineinander über.

Demos: Gegen rechten Terror und türkischen Militäreinsatz NDR 90,3 - 12.10.2019 15:00 Uhr Zwei Demos in Hamburg gingen ineinander über: Zunächst protestierten Hunderte gegen rechten Terror. Viele schlossen sich dann einer Demo in Solidarität mit den Kurden in Syrien an, wie Helene Buchholz berichtet.







3,53 bei 17 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fahnen in kurdischen Farben

Auf der Demo in Solidarität mit Rojava waren viele Fahnen in den kurdischen Farben Gelb, Rot und Grün zu sehen. Auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes war dabei. Der Aufzug führte von der Sternschanze über die Feldstraße am Dammtor vorbei, über Gänsemarkt und Mönckebergstraße zum Hauptbahnhof, wo sie gegen 18 Uhr zu Ende ging. Die Stimmung war friedlich. Die Polizei war mit zahlreichen Wagen präsent, auch ein Wasserwerfer stand bereit.

"Völkerrechtswidriger Angriffskrieg"

Wegen der umstrittenen Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG beschränkt die Bundesregierung offenbar nun auch Waffenexporte in die Türkei ein. Rüstungsgüter, die in Syrien eingesetzt werden könnten, erhielten keine Genehmigung mehr, sagte Außenminister Heiko Maas der "Bild am Sonntag". Die Türkei ist der größte Abnehmer von Waffenlieferungen aus Deutschland.

Offensive richtet sich gegen kurdische YPG-Miliz

Links Link Türkei startet auch Bodenoffensive Nach Angriffen aus der Luft hat das türkische Militär in Nordsyrien nun auch seine Bodenoffensive gestartet. Mehr bei tagesschau.de. extern

Die türkischen Streitkräfte hatten am Mittwoch ihre Offensive im Norden Syriens gestartet. Sie richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die von der Türkei als Terrororganisation angesehen wird.

Weitere Informationen Demo in Hamburg gegen türkische Militäroffensive Hunderte Menschen haben am Mittwochabend in Hamburg gegen die türkische Militäroffensive im Norden Syriens demonstriert. Der Protestzug vom Schanzenviertel nach Altona blieb friedlich. (10.10.2019) mehr 00:43 Demo gegen türkische Offensive in Nordsyrien In Hamburg haben mehrere Hundert Menschen gegen die türkische Militäroffensive im Norden Syriens demonstriert. Sie zogen friedlich vom Schanzenviertel nach Altona. Video (00:43 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.10.2019 | 16:00 Uhr