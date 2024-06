Stand: 28.06.2024 20:47 Uhr Demo im Schanzenviertel gegen Auslieferung nach Ungarn

Im Schanzenviertel hat es am Freitagabend eine Demonstration gegen die Auslieferung eines Mitglieds einer mutmaßlich linksextremen Gruppe nach Ungarn gegeben. Nach Angaben der Hamburger Polizei gingen rund 250 Menschen auf die Straße. Die ausgelieferte Maja T. soll 2023 mit anderen an Angriffen auf Rechtsextreme in Budapest beteiligt gewesen sein. Im Dezember wurde sie in Berlin festgenommen und saß seitdem in Haft. Die ungarischen Behörden hatten die Überstellung beantragt. Wie tagesschau.de berichtete, hat das Bundesverfassungsgericht jedoch verfügt, dass Maja T. zurückgeholt werden muss.

