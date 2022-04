Datenschutz: Hamburger besonders beschwerdefreudig Stand: 06.04.2022 13:49 Uhr Mehr als 4.000 mal haben sich im vorigen Jahr Hamburgerinnen und Hamburger beim Amt für Datenschutz gemeldet - etwas mehr als noch im Jahr 2020. Das geht aus dem am Mittwoch vorgelegten Datenschutzbericht hervor.

Von den 4.003 Eingaben waren 2.775 Beschwerden. "Das heißt viel Arbeit für uns", stellte der neue Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs fest. Es heißt aber auch, dass immer mehr Menschen bewusst ist, dass sie ein Recht auf Privatheit und Datenschutz haben.

Hamburg "wahrscheinlich bundesweit Spitzenreiter"

Die 4.003 Eingaben seien mehr als im Nachbarland Niedersachsen, wo vier Mal so viele Menschen leben, und ungefähr genau so viele wie im fast doppelt so großen Berlin. "Ich würde mal die These vertreten, dass Hamburg wahrscheinlich bundesweit Spitzenreiter ist", sagte Fuchs. "Wir prüfen jede Beschwerde, auch teilweise sehr in die Tiefe, auch teilweise sehr technisch."

Vattenfall musste höchstes Bußgeld zahlen

Das höchste Bußgeld mit gut 900.000 Euro musste im vorigen Jahr Vattenfall zahlen. Der Energieversorger hatte Kundendaten abgeglichen, ohne dies vorher transparent gemacht zu haben. Häufigster Verstoß von Privatpersonen war das sogenannte Upskirting - also das heimliche Filmen von Frauen, häufig gezielt unter den Rock.

An aktuellen Projekten ging Fuchs unter anderem auf Google ein. Der Hamburger Datenschutz hatte den Konzern angemahnt, seine Cookie-Einstellungen zu ändern. Auf den Webseiten der Suchmaschine ist es bislang schwieriger, Cookies abzulehnen oder anzupassen als zuzustimmen. Google hat am Dienstag schriftlich zugesagt, dies zu ändern.

