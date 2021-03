Das Krankenhaus Groß-Sand wird privatisiert Stand: 10.03.2021 11:16 Uhr Das katholische Krankenhaus Groß-Sand in Hamburg-Wilhelmsburg wird privatisiert. Nach Informationen von NDR 90,3 gelang es bislang nicht, einen kirchlichen Krankenhaus-Betreiber für die Übernahme der Klinik zu finden.

Seit vielen Monaten sucht das Erzbistum Hamburg einen Käufer für das defizitäre katholische Krankenhaus. Eigentlich sollte es in katholischen, zumindest aber in konfessionellen Händen bleiben. Doch daraus wird nichts: Die verbleibenden Bieter sind allesamt private Krankenhaus-Betreiber. Sie haben noch bis Freitag Zeit, ihr Angebot für die Übernahme der Klinik abzugeben. Dann will das Erzbistum die Angebote prüfen und mit einem der Interessenten in die abschließenden Verhandlungen gehen. Bis zum Sommer könnte der Vertrag unter Dach und Fach sein.

Folgen der Privatisierung noch unklar

Was die Privatisierung für die Beschäftigten und für den Stadtteil Wilhelmsburg bedeuten, ist offen. Als sicher gilt aber, dass das Erzbistum beim Verkauf auf soziale Standards achten wird und dass es wohl auch in Zukunft seelsorgerische Angebote für die Patienten geben wird. Mit der bevorstehenden Privatisierung ist auch die Forderung der Linksfraktion vom Tisch: Sie hatte eine Übernahme von Groß Sand durch das UKE gefordert.

Finanzielle Lage schwierig

Das Erzbistum versucht seit Jahren, Groß-Sand zu verkaufen. Die Klinik steckt vor allem wegen der Pensions-Lasten tief in den roten Zahlen. Während nördlich der Elbe Dutzende Krankenhäuser mit Chirurgie und Notaufnahme existieren, sind es südlich genau drei. Groß-Sand versorgt im Süderelberaum etwa 80.000 Menschen. Die Gesundheitsbehörde hatte zugesichert, einen neuen Eigentümer bei nötigen Investitionen finanziell zu unterstützen.

