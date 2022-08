Cum-Ex-Ausschuss: Scholz bestreitet jegliche Einflussnahme Stand: 19.08.2022 15:48 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Mittag im Hamburger Rathaus eingetroffen. Dort sagt er zur Stunde zum zweiten Mal vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zur Cum-Ex-Affäre aus. Dabei geht es um die Frage, ob er und andere SPD-Politiker 2016 und 2017 Einfluss auf das Finanzamt genommen haben, Steuern von der Warburg Bank zunächst nicht zurückzufordern. Scholz war damals Erster Bürgermeister in Hamburg.

Er wies zu Beginn der Befragung erneut jegliche Einflussnahme auf das Steuerverfahren der Hamburger Warburg Bank zurück. Es gebe auch keine Hinweise darauf. Unterstellungen und Mutmaßungen - so nannte der Bundeskanzler den Verdacht, er oder andere SPD-Politiker könnten Einfluss darauf genommen haben, dass das Hamburger Finanzamt Steuern von der Warburg Bank zunächst nicht zurückgefordert hatte.

Scholz zitiert aus Presseartikeln

Zu Beginn seiner Aussage zitierte Scholz aus Presseartikeln, die angeblich belegen, warum der Vorwurf für ihn abwegig ist. Er habe Cum-Ex-Geschäfte schon immer für illegal gehalten, Steuerhinterziehung sei eine schwere Straftat. Scholz hatte bei der seiner ersten Vernehmung im vergangenen Jahr eingeräumt, dass er sich 2016 und 2017 mehrmals mit Vertretern der Warburg Bank getroffen hatte, damals als Erster Bürgermeister.

Weiter keine Erinnerung an Warburg-Treffen

Gegen Warburg ermittelte bereits die Staatsanwaltschaft. Nach einem der Treffen verzichtete das Finanzamt dann zunächst auf die Steuerrückforderung. Eine konkrete Erinnerung an die Treffen mit Warburg habe er nicht, sagte Scholz im Zeugenstand - und wiederholte das auch auf mehrmalige Nachfragen der Abgeordneten. Auch zu Details zum Bargeld-Fund bei dem früheren SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs konnte der Kanzler nichts Konkretes sagen, er habe davon aus der Presse erfahren.

Medieninteresse ist groß

Das Interesse an der Befragung ist groß: Im Plenarsaal gab es mehrere Dutzend Plätze für Zuschauer und Journalistinnen. Und bei Weitem nicht alle Interessierten bekamen einen Platz, es wurden zusätzliche Räume zur Verfügung gestellt, in die die Aussage von Scholz per Video übertragen wird.

