Cruise Days und Baustellen: Die Stauschau für September Stand: 01.09.2023 06:00 Uhr Auch wenn es wohl vielen nicht gefällt: Der Sommer geht langsam zu Ende. Die gute Nachricht daran ist, mit dem Ende der Ferien werden die Baustellen weniger. Trotzdem kommt es auch im September in Hamburg zu einigen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr.

Bauarbeiten auf der Autobahn 1

Auf den Autobahnen hakt es aktuell schon täglich auf der A1, da wird zwischen dem Kreuz Ost und Billstedt die Fahrbahn saniert. Diese Arbeiten gehen voraussichtlich noch bis zum 18. September. Momentan läuft der Verkehr dort die meiste Zeit je Richtung zweispurig, an zwei Wochenenden im September wird es dort aber nochmal einspurig: und zwar Richtung Norden vom 1. bis 4. September und vom 8. bis 11. September. In Richtung Süden hingegen sind weiterhin zwei Spuren frei.

Vorarbeiten für Brückenabriss in St. Georg

In der Stadt gibt es auf den Straßen seit Ende August eine neue Baustelle, die noch bis Ende 2027 bleiben wird: In St. Georg wird die Berlinertordammbrücke abgerissen und erneuert. So richtig geht es dort erst im Januar los, schon jetzt laufen bis Dezember aber die Vorarbeiten. Auf dem Berlinertordamm und der Bürgerweide müssen in dieser Zeit zeitweise Fahrstreifen gesperrt werden und ein Linksabbiegen in die Klaus-Groth-Straße ist nicht möglich.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Seit Ende Juni gab es Behinderungen auf der Wandsbeker Chaussee in Höhe Ritterstraße. Dort war die Fahrbahn abgesackt und die Wandsbeker Chaussee zum Teil komplett gesperrt. Inzwischen sind nun fünf der sechs Fahrstreifen wieder frei - und es sieht so aus, dass es dort ab Ende September keine Baustelle mehr gibt. Ein genaues Datum steht aber noch nicht fest.

Schienenersatzverkehr bei U- und S-Bahn

Bei der U-Bahnlinie 3 baut die Hamburger Hochbahn an zwei Wochenenden an den Gleisen: Einmal am dritten September-Wochenende - also vom 15. bis 17. September - zwischen den Haltestellen St. Pauli und Rathaus. Ein Wochenende darauf, vom 22. bis 24. September wird zwischen den Haltestellen St. Pauli und Baumwall gebaut. Beide Male wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auf den Strecken brauchen Fahrgäste aber jeweils bis zu 20 Minuten länger.

VIDEO: Stauschau für Hamburg im September: Öffentlicher Nahverkehr (2 Min)

Bei der S-Bahn gibt es auch ein paar kleinere Einschränkungen: Am 3. September ist die S3 zwischen Pinneberg und Elbgaustraße gesperrt, stattdessen fahren dort Busse. Vom 9. bis 10. September ist die Linie S1 zwischen Altona und Klein Flottbek gesperrt. Auch dort kommen dann Busse zum Einsatz. Auf den Linien S21 und S2 fahren im gleichen Zeitraum zwischen Holstenstraße und Altona keine Bahnen. Und vom 17. bis 18. September fahren dann keine S-Bahnen zwischen Eidelstedt und Altona - das betrifft die Linien S2, S21, S3 und S31.

Die - bis jetzt - einzige größere Sperrung innerhalb Hamburgs steht ab Ende September an: Vom 30. September bis zum 12. Oktober fahren keine S-Bahnen zwischen Sternschanze und Hauptbahnhof, davon sind erneut die Linien S2, S21, S3, S31 betroffen. Grund dafür sind Brückenbauarbeiten.

Metronom: Ausgedünnter Fahrplan

Alle Pendlerinnen und Pendler, die mit dem Metronom von oder in Richtung Uelzen oder von und in Richtung Bremen unterwegs sind, müssen mit volleren Zügen rechnen. Auf der Strecke sind seit Ende August bis zu zehn Prozent weniger Züge unterwegs als zuvor. Erst mal gilt das bis zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember. Der Grund: Es gibt Personalprobleme bei der Bahngesellschaft Metronom und das hatte zuletzt immer wieder für kurzfristige Zugausfälle gesorgt. Bis Dezember will das Unternehmen mehr Personal einstellen.

Weitere Informationen Bahngesellschaft Metronom dünnt Fahrplan aus Seit Montag sind keine Entlastungszüge mehr unterwegs, weil dem Unternehmen Personal fehlt. Das soll bis Anfang Dezember andauern. mehr

Straßensperrungen für die Cruise Days

Zum Ende des Sommers gibt es in Hamburg noch eine große Sperrung: Vom 8. bis 10. September finden wieder die Cruise Days statt. Dann besuchen große und bekannte Kreuzfahrtschiffe den Hamburger Hafen. Am Hafen gibt es dann eine Veranstaltungsmeile, für die auch Straßen gesperrt werden. Die Veranstalterinnen und Veranstalter planen bisher, den Landungsbrückenvorplatz zu sperren, die Kehrwiederspitze, die Niederbaumbrücke bis zur Hafencity und die Hafenmeile bis zur St. Pauli Hafenstraße. Einige Sperrungen sollen schon am Mittwoch vorher, also am 6. September eingerichtet werden. Und: Es kann auch noch mehr gesperrt werden, je nach Andrang. Wer sich die dicken Pötte anschauen möchten, sollte am besten Bus und Bahn zur Anreise nutzen.

VIDEO: Stauschau für Hamburg: Cruise Days (1 Min)

Baustelle Willy-Brandt- und Ludwig-Erhard-Straße

Zusätzlich gibt es im August Sperrungen durch Baustellen. Eine große Baustelle wird bis in den Oktober bestehen bleiben: Gebaut wird auf der Willy-Brandt-Straße/Ludwig-Erhard-Straße - eine der Haupt-Verkehrsachsen in der Innenstadt. Dort kommt in verschiedenen Bauphasen neuer Asphalt auf die Straße, und zwar von der Neuen Gröningerstraße im Osten bis zum Holstenwall im Westen. Auch Bushaltestellen werden verlegt.

Weitere Informationen Willy-Brandt-Straße in Hamburg: Fahrbahnsanierung gestartet Bis Oktober wird auf der wichtigen Verkehrsachse in der Hamburger Innenstadt gebaut. Autofahrende müssen sich auf Staus einstellen. mehr

A1 zeitweise einspurig zwischen Kreuz Ost und Billstedt

Auch auf den Hamburger Autobahnen wird gebaut. Betroffen ist besonders die A1. Da gibt es den ganzen August bis zum 18. September Bauarbeiten zwischen dem Kreuz Ost und Billstedt. Die meiste Zeit sind jeweils zwei Spuren in beiden Richtungen frei. Am dritten und vierten August-Wochenende wird es aber einspurig in Richtung Süden und im September dann an zwei Wochenenden Richtung Norden. Vor Ort gibt es jeweils Umleitungen. Aber vor allem in Kombination mit dem Tagestourismus und dem Reiseverkehr zum Ferienende könnte diese Baustelle für viel Stau an den Wochenenden sorgen.

Weitere Informationen Hamburger S-Bahn: Citytunnel mehr als fünf Wochen lang gesperrt Mehr als fünf Wochen können keine Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Altona fahren. Sie werden umgeleitet oder fallen sogar aus. mehr

Weitere Informationen Hier abonnieren: Monatliche Stauschau für Hamburg

Stauschau - Videopodcast vom Verkehrszentrum Rotherbaum

Das Verkehrszentrum Rotherbaum gibt in dem Podcast Stauschau immer zum Monatsanfang einen Ausblick auf den Verkehr in Hamburg. Über aktuelle Entwicklungen in Sachen Verkehr berichten wir in unserer täglichen Berichterstattung. Sie können den Podcast abonnieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 01.09.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr