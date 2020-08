Stand: 12.08.2020 10:11 Uhr - NDR 90,3

Corona macht auch Hafenkonzern HHLA Probleme

Der weltweite Konjunktureinbruch hinterlässt beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA tiefe Spuren. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen nur noch halb so viel verdient wie 2019. Der Gewinn liegt im ersten Halbjahr gerade noch bei rund 50 Millionen Euro. Etwa drei Millionen Container hat der Hafenkonzern an seinen Hamburger Terminals im ersten Halbjahr umgeschlagen - ein Minus von rund 12 Prozent.

Corona-Krise: Hohe Verluste im Hamburger Hafen Hamburg Journal - 12.08.2020 19:30 Uhr Wegen der weltweiten Corona-Krise hat nun auch der Hamburger Hafenbetreiber HHLA Einsparungen angekündigt. Auch bei Eurogate macht sie die fehlende Nachfrage bemerkbar.







Fahrpläne deutlich reduziert

Weil die weltweite Nachfrage gesunken ist, haben Reedereien ihre Fahrpläne stark zusammengestrichen. Viele bereits fest angemeldete Frachter sind gar nicht erst nach Hamburg gefahren. Vorstandschefin Angela Titzrath rechnet zwar damit, dass sich die Lage bis Jahresende "graduell verbessert", sie traut sich aber keine verlässliche Prognose zu.

HHLA-Gewinn bricht ein NDR 90,3 - 12.08.2020 10:00 Uhr Der weltweite Corona-Konjunktureinbruch hat in der HHLA-Bilanz tiefe Spuren hinterlassen. Und auch bei Eurogate gibt es Schwierigkeiten. Dietrich Lehmann berichtet.







Probleme auch bei Eurogate

Die HHLA ist mit Abstand der größte Hafenbetreiber in Hamburg. Sie führt derzeit Kooperationsgespräche mit der Nummer zwei in der Hansestadt, dem Eurogate-Konzern. Dort hat die Unternehmensführung die Mitarbeiter bereits mit einer Videobotschaft darauf vorbereitet, dass massiv gespart werden muss, was möglicherweise auch Stellen kostet. Die Eurogate-Spitze spricht von jährlich mehr als 80 Millionen Euro.

