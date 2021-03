Corona Schnelltests bei Aldi in Hamburg sofort ausverkauft Stand: 06.03.2021 20:09 Uhr Am Sonnabend brachte der Discounter Aldi in Hamburg erstmals Corona-Schnelltests für Zuhause auf den Markt. Sie waren sofort ausverkauft. Beim Konkurrenten Lidl brach wegen der Nachfrage die Internetseite mehrfach zusammen.

Schon morgens um acht kamen am Sonnabend erste Kundinnen und Kunden in Hamburger Filialen des Discounters Aldi, um die Schnelltest für Laien zu erwerben. Doch das Angebot war stark begrenzt. In der Filiale am Doormannsweg in Eimsbüttel waren nur fünf Packungen mit jeweils fünf Tests für zusammen 25 Euro im Angebot: Die meisten Frühaufsteher gingen deshalb leer aus und mussten ohne den werbewirksam angekündigten Test für Laien nach Hause gehen.

Großes Interesse an Corona-Tests für Zuhause

Aldi hatte viel Lob dafür erhalten, mit der Beschaffung von Tests schneller als die Bundesregierung gewesen zu sein. Doch auch beim Discounter klappte die Beschaffung in den ganz großen Stückzahlen offenbar nicht so wie gewünscht. Das gibt auch Aldi-Pressesprecherin Nastaran Amirhaji im Gespräch mit dem Hamburg Journal zu: Das Angebot sei gerade aktuell nicht im Gleichgewicht zu der starken Nachfrage: "Bitte geduldig sein", fügte sie hinzu. Schon in der kommenden Woche soll es neue Tests bei dem Discounter geben. Auch Konkurrent Lidl verkauft seit Sonnabend Corona-Tests im Netz. Doch die Internetseite brach am Sonnabend wegen der großen nachfrage mehrfach zusammen.

Sozialbehörde startet Testprogramm

Die Hamburger Sozialbehörde kündigte am Sonnabend offiziell an, am Montag ein kostenloses Schnelltestprogramm an mehr als 100 Standortenzu starten. Dabei sollen Apotheken, Arztpraxen und kommerzielle Testanbieter einbezogen werden. Dadurch sollen zunächst 25.000 tägliche Antigen-Testungen ermöglicht werden. Die Anmeldung zu den Tests soll über das Internet und die telefonische Hotline 116 117 erfolgen.



