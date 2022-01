Corona-Regeln in Bus und Bahn: HVV zieht Bilanz der Kontrollen Stand: 19.01.2022 06:00 Uhr Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat 4.500 Fahrgäste erwischt, die nicht geimpft oder getestet waren. Das sind 1,5 Prozent der Kontrollierten. Deutlich höher liegt offenbar die Zahl der Verstöße gegen die FFP2-Maskenpflicht, die seit Sonnabend gilt.

Erstmals nennt der HVV Zahlen: Seit Einführung der 3G-Pflicht Ende November hat er die Nachweise von 284.000 Fahrgästen überprüft. Dabei stellte er 4.486 Verstöße fest. Die Fahrgäste waren also weder geimpft, noch genesen oder frisch getestet. Ob sie alle das Bußgeld von 150 Euro zahlen mussten - und dazu noch 80 Euro Vertragsstrafe - ist unklar.

Wohl 10 bis 20 Prozent ohne richtige Maske

Weit mehr als 95 Prozent tragen in Bus und Bahn eine Maske, aber viele die falsche. Denn seit Sonnabend müssen über 13-Jährige in Hamburg und Niedersachsen eine FFP2-Maske verwenden. Der HVV nennt noch keine Zahlen. Aber wer in Bus und Bahn fährt, sieht, dass noch 10 bis 20 Prozent die dünneren OP-Masken tragen. Das soll 40 Euro Strafe kosten.

Linke fordert Unterstützung für teure FFP2-Masken

Im vergangenen April gab es schon mal eine FFP2-Pflicht, laut HVV hatten sich nach einer Woche fast alle daran gehalten. Wegen der teureren FFP2-Masken beantragt die Linke in der Bürgerschaft jetzt Gratis-Masken für Zuwendungsempfänger. Der Senat allerdings winkt ab.

