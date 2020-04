Stand: 05.04.2020 07:28 Uhr - NDR 90,3

Corona: Polizei kontrolliert weiter Ausflügler

Auch heute wird die Polizei verstärkt kontrollieren, ob sich die Menschen in Hamburg an die Kontaktbeschränkungen halten, trotz Frühlingswetter. Nach der Einführung von Bußgeldkatalogen für Verstöße gegen Corona-Auflagen will die Polizei in Hamburg und im Umland kontrollieren. Beamten werden unter anderem an den Übergängen zu den Inseln und in Naherholungsgebieten wie der Elbmarsch oder an den Stränden von Nord- und Ostsee unterwegs sein. "Kommen Sie nicht hierher zu einem Ausflug an die Elbe oder ins Alte Land", mahnt etwa der Landkreis Stade mögliche Besucher. Wer das versuche, habe die Verhaltensregeln in Corona-Zeiten nicht verstanden.

Corona-Reglungen: Warnung an Ausflügler NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.04.2020 07:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner Mit Ermahnungen und Kontrollen wollen Schleswig-Holstein und Niedersachsen verhindern, dass die Hamburger Ausflüge machen. Andreas Gaertner berichtet.







Polizei schickt Ausflügler wieder zurück

Bereits am Sonnabend hatte die Polizei an den Landesgrenzen zu Hamburg etliche Fahrzeuge kontrolliert und viele Ausflügler wieder heimgeschickt. Bei Tangstedt im Norden von Hamburg wurden 150 Fahrzeuge wieder zurückgewiesen, bei Wedel im Westen 78. "Es handelte sich meistens um Hamburger, die aus touristischen Gründen unterwegs waren", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Menschen hätten aber verständnisvoll reagiert und seien wieder umgekehrt. Auch am Freitagabend habe es nur vereinzelte Verstöße gegeben, weil sich Menschen in kleinen Grüppchen in Grünanlagen aufhielten oder Kinder trotz Verbots auf Spielplätzen spielten. "Zum Glück waren das nur einige wenige Vorfälle", sagte ein Sprecher der Polizei.

Verstöße werden teuer

In Hamburg sieht der neue Bußgeldkatalog bei Verstößen Strafen von 150 bis zu 5.000 Euro vor. Wiederholungsfälle können sogar mit bis zu 25.000 Euro geahndet werden. "Wir können zudem Platzverweise und Aufenthaltsverbote aussprechen oder Menschen im Sinne der Gefahrenabwehr sogar in Gewahrsam nehmen", sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer.

Bußgelder auch in Schleswig-Holstein

Ein ähnlicher Bußgeldkatalog gilt auch in Schleswig-Holstein. Wegen der Pandemie herrscht vorerst bis 19. April ein Einreiseverbot ins nördlichste Bundesland für Touristen, Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer. Da die Ansteckungsgefahr in und aus Gruppen heraus am größten sei, appelliert die Polizei an die Bürger, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Zum Beispiel sollte der Start der Motorradsaison verschoben werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren und um Unfälle und damit verbundene Einsätze zu vermeiden.

