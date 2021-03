Corona: Mehr Selbsttests an den Hamburger Schulen Stand: 30.03.2021 09:11 Uhr Trotz der Diskussionen über einen strengeren Lockdown in Hamburg sollen Schulen und Kitas erstmal nicht schließen. Ab dieser Woche gibt es aber zwei Tests pro Woche.

"Die steigenden Inzidenzen machen auch uns große Sorgen", sagt Schulbehördensprecher Peter Albrecht zu NDR 90,3. Die Lage wird sorgfältig beobachtet, versichert er. Bei sehr hohen Inzidenzen seien auch Schulschließungen nicht auszuschließen. Bislang gibt es laut Behörde aber noch keine Hinweise auf größere Hotspots.

27 Schulklassen in Quarantäne

In der Regel würden einzelne Infizierte gemeldet. In den vergangenen zehn Tagen waren es insgesamt rund 250 Infizierte aus 135 Schulen. Die Gesundheitsämter haben vorsorglich 27 Klassen in Quarantäne geschickt, von insgesamt 9.500.

CDU fordert "Lollitests" für Kita-Kinder

Aus den Kitas werden 18 Verdachtsfälle gemeldet. Laut Sozialbehörde sind alle Kita-Beschäftigten in der vergangenen Woche zwei bis dreimal getestet worden. Die CDU fordert jetzt eine schnelle Einführung der Selbsttests auch für Kita-Kinder, mit sogenannten "Lollitests". Dazu müssen die Kinder 30 Sekunden auf einem Abstrichstäbchen wie auf einem Lolli herumlutschen. In einem Röhrchen werden die Tests im Labor nach dem PCR-Verfahren analysiert.

