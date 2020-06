Stand: 26.06.2020 12:57 Uhr - NDR 90,3

Corona: Hamburger Flughafen schlägt Sparkurs ein

Der Hamburger Flughafen schlägt als Folge der Corona-Krise einen drastischen Sparkurs ein. Denn der Flughafenchef Michael Eggenschwiler rechnet in diesem Jahr nur noch mit rund acht Millionen Passagieren. Das sind nicht einmal halb so viele wie noch im vergangenen Jahr. Die Rückkehr zum Flug- und Passagieraufkommen der Vor-Corona-Zeit sei nicht vor 2025 zu erwarten, sagte Eggenschwiler am Freitag.

Hamburger Flughafen will Personal abbauen

Der Flughafen will nun Kosten senken, Investitionen verschieben, Personal abbauen und den gesamten Betrieb an eine geringere Auslastung anpassen. In diesem Jahr rechnet Eggenschwiler unter dem Strich mit einem Verlust von 100 Millionen Euro, auch im kommenden Jahr dürften die Zahlen noch rot bleiben.

Die meisten Beschäftigten sind bereits seit dem Frühjahr in Kurzarbeit - und bleiben es bis auf weiteres auch. Auch der Einstellungsstopp wird erst mal verlängert. Gleichzeitig sollen bis zum Jahr 2023 rund 200 Stellen wegfallen - sozialverträglich, wie der Flughafenchef betonte. Dazu werde mit dem Betriebsrat auch über Vorruhestandsregelungen verhandelt.

Bauvorhaben vorerst gestoppt

Ein neues Terminalgebäude auf dem Vorfeld, das bereits fast fertig ist, wird vorerst nicht in Betrieb gehen. Und auch die Pläne, den Abfertigungsbereich zu erweitern, legt der Flughafen als Folge der Corona-bedingten Einbrüche auf Eis.

