Corona-Einbußen: Flughafen Hamburg macht Terminal dicht Stand: 02.11.2020 11:41 Uhr Der Hamburger Flughafen fährt seinen Betrieb angesichts der neuen Corona-Beschränkungen wieder stark herunter. Bis Jahresende rechnet der Airport nur noch mit etwa fünf Millionen Passagieren - so wenig wie zuletzt Mitte der 80er-Jahre.

Die Luftfahrt sei im Würgegriff der Pandemie, sagte Flughafenchef Michael Eggenschwiler am Montag. Pro Tag würden in Fuhlsbüttel derzeit zwischen 4.000 und 8.000 Passagiere abgefertigt - das sei ein Minus von rund 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Eggenschwiler rechnet auch nicht mehr damit, dass sich das in den kommenden Monaten groß ändert. Dabei ist das Reisen auch mit den neuen Corona-Regeln nicht grundsätzlich verboten. Für Dienstreisen gelten die normalen Quarantäneregeln nicht, ebenso wenig, wenn man Verwandte in Risikogebieten im Ausland besucht.

Kurzarbeit verlängert, Terminal 2 zu

Um die Verluste im laufenden Betrieb zu begrenzen, will der Airport in den kommenden Tagen Terminal 2 und die Pier Süd bis auf Weiteres stilllegen. Auch viele Geschäfte und Restaurants in den Terminals 1 und 2 mussten wegen der neuen Corona-Verordnung dichtmachen. Die verbliebene Gastronomie funktioniere nach dem Coffee-to-go-Prinzip.

200 Stellen werden abgebaut

Der Flughafen geht in diesem Jahr von einem Minus von rund 130 Millionen Euro aus - deutlich mehr als bislang gedacht. Die Kurzarbeit für die Beschäftigten ist bis Ende kommenden Jahres verlängert. Bis 2023 will der Flughafen 200 Vollzeitstellen abbauen. Zurzeit zählt das zu 51 Prozent in städtischem Besitz befindliche Unternehmen rund 2.000 Mitarbeiter, von denen aktuell 82 Prozent in Kurzarbeit seien. "Wir sind faktisch im zweiten Lockdown", sagte Eggenschwiler.

