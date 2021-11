Corona: Ausweitung der 2G-Regel in Hamburg tritt in Kraft Stand: 29.11.2021 07:02 Uhr Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gilt ab heute in Hamburg flächendeckend die 2G-Regel. Für Ungeimpfte bleiben damit fast alle Freizeit- und Kultureinrichtungen verschlossen.

Hamburg hat die 2G-Regel im Kampf gegen die Corona-Pandemie flächendeckend ausgeweitet. Damit haben Ungeimpfte nahezu keinen Zugang mehr zu Freizeit- und Kultureinrichtungen. Am Montag trat eine entsprechende Verordnung in Kraft. Damit können Erwachsene ohne vollständige Impfung oder Genesung zum Beispiel nicht mehr ins Theater oder Kino gehen, ein Museum besuchen, in einem Hotel übernachten oder eine Hafenrundfahrt machen. Die Gesundheitsbehörde versucht mit einem überarbeiteten Impfangebot darauf zu reagieren.

Impfangebote in jedem Bezirk

In jedem Hamburg Bezirk gibt es jetzt ein Impfzentrum, in dem man für die Impfung keine Anmeldung braucht. Allerdings sind diese nicht durchgehend jeden Tag, sondern an unterschiedlichen Wochentagen geöffnet. Über die jeweiligen Öffnungszeiten muss man sich daher genau informieren.

AUDIO: Hamburger Gesundheitsbehörde überarbeitet Impfangebot (1 Min) Hamburger Gesundheitsbehörde überarbeitet Impfangebot (1 Min)

Gesundheitsbehörde rät zu festen Terminen

"Wir versuchen auch unnötiges Anstehen zu vermeiden", sagte Martin Helfrich von der Gesundheitsbehörde gegenüber NDR 90,3. Geplant sei nachzuzählen, wie viele Impfwillige sich anstellen. Sind es mehr als Impfstoff im jeweiligen Zentrum zur Verfügung steht, will man rechtzeitig diejenigen nach Hause schicken, die keine Chance mehr haben. Das kann laut Behörde durchaus passieren.

Deshalb rät der Behördensprecher, sich bei aller Schwierigkeit um feste Termine zu bemühen - in den Arztpraxen und den Impfzentren der Krankenhäuser.

