Corona-Ausbruch in Ferienlager mit Hamburger Kindern Stand: 23.07.2021 13:54 Uhr Während eines Ferienlagers für Hamburger Kinder in Dänemark hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. 78 Personen wurden nach Angaben der Sozialbehörde positiv getestet.

An der von einer Hamburger Einrichtung veranstalten Ferienfreizeit hatten insgesamt rund 100 Menschen teilgenommen. Dazu zählen neben den Kindern auch die Betreuungspersonen. Sie stammen aus Hamburg und aus Hamburger Umlandgemeinden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Nachdem der Corona-Ausbruch festgestellt wurde, wurden 78 Menschen positiv getestet. Es ist damit einer der größten Corona-Ausbrüche dieses Jahres, um den sich Hamburger Behörden kümmern müssen.

Quarantäne wurde angeordnet

Nachdem die Ferienfreizeit zunächst unter Quarantäne gestellt worden sei, werde sie jetzt beendet, sagte Sozialbehördensprecher Martin Helfrich zu NDR 90,3. Die Teilnehmenden könnten nun zurück nach Hause, müssen sich aber dort weiter isolieren. Auch für die negativ Getesteten und alle Haushaltsmitglieder der positiv Getesteten ist nach Angaben der Sozialbehörde eine Quarantäne angeordnet worden. Die zuständigen Gesundheitsämter sollen vor Ort die Betreuung übernehmen.

Keine Mängel im Hygienekonzept

Nach Aussage der Sozialbehörde sind keine eindeutigen Mängel in den Hygienekonzepten bekannt. Die Infektionszahlen sollen zum Teil bereits am Freitag, zum Teil in den kommenden Tagen in die Statistik eingehen.

