Corona: Andrang bei städtischen Impfangeboten in Hamburg Stand: 21.11.2021 14:22 Uhr In Hamburg sind öffentliche Angebote für Corona-Impfungen überlaufen. In Volksdorf und in Steilshoop etwa standen Menschen teilweise mehrere Hundert Meter an.

Gerade einmal fünf Corona-Impfstellen der Stadt haben am Sonntag geöffnet. Sie bieten sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen an - sowie die dritte Spritze, die als Auffrischung dient. Einen Termin braucht man dafür nicht. "Wir sind bei den offenen Angeboten ordentlich unter Druck", bestätigte Martin Helfrich, der Sprecher der Sozialbehörde.

Überlastung auch bei Arztpraxen und Krankenhäusern

Überlastet scheinen auch viele Arztpraxen und Krankenhäuser, die Impfungen anbieten. Bei der zentralen Terminvergabe der Stadt ist aktuell kein einziger Termin mehr frei. Und einzelne Krankenhäuser zeigen erst ab Anfang März wieder freie Termine an. In der kommenden Woche sollen laut Sozialbehörde aber schrittweise neue Impfstellen dazu kommen, einige der vorhandenen werden erweitert.

Biontech-Begrenzung: Sozialsenatorin Leonhard kritisiert Spahn

Gleichzeitig übt Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) Kritik an der jüngsten Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), in den kommenden Wochen weniger Biontech-Impfstoff auszuliefern. "Was auch immer der Bundesgesundheitsminister mit diesen kurzfristigen Ankündigungen beabsichtigt - es ist nicht hilfreich", sagte Leonhard am Sonntag. Mehr Menschen von einer Impfung zu überzeugen und gleichzeitig nach und nach viele Hunderttausend Auffrischungsimpfungen zu verabreichen, sei eine große Aufgabe. "Wir brauchen dafür die zielstrebige Zusammenarbeit aller Beteiligten, von der Arztpraxis bis in die Hauptstadt. Was wir nicht brauchen können, sind nicht nachvollziehbare, kurzfristige politische Kurswechsel." Stattdessen brauche man Planungssicherheit, "um auch allen Impfwilligen ein verlässliches Angebot machen zu können".

