"Community School" soll Zentrum für Hamburg-Lurup werden

Stand: 15.02.2021 16:53 Uhr
Hamburg bietet eine neue Form von Stadtteilzentrum in einer Schule an. In der "Community School" Lurup erhalten Jüngere wie Ältere Gratis-Angebote für Beratung, Sport und Kultur.

Die neuen Räumlichkeiten in der Stadtteilschule in Lurup sollen zum Treffpunkt für alle werden. Sie laden zur Lebensberatung, zum Kino oder zum Kaffeetrinken ein - sobald die Corona-Krise es wieder zulässt.

Stapelfeldt: "Ein Magnet der Quartiersentwicklung"

Die "Community School" Lurup bekam dafür eine halbe Million Euro von der Stadtentwicklungsbehörde. Sie soll ein Magnet der Quartiersentwicklung werden, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Montag zu NDR 90,3. "Die Hemmschwelle ist niedrig", so Stapelfeldt weiter. Die Menschen könnten dort ihre Fragen stellen, etwa zu Formulierungen in Bewerbungen oder Hilfe bei Rückenproblemen.

Angebote von Sportvereinen und Volkshochschule

Die Angebote in der "Community School" unterbreiten einzelne Bildungsträger wie die Volkshochschule oder auch Sportvereine wie der SV Lurup. Fest angestellt ist nur der Leiter Michel Büsch. Die "Community School" Lurup - auch "LURUM" genannt - verfügt auch über einen Bereich mit Sofas zum Entspannen und zwei Tee- und Kaffeeküchen. Mit mobilen Wänden können die 300 Quadratmeter zu unterschiedlich großen Räumen geformt werden.

Von Berg: "Schulen sind keine Bildungsklöster"

Schulen sollen sich in die Stadtteile öffnen und Bildung nach draußen tragen, betonte Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne): "Die 'Community School' ist das, was man sich künftig unter Schule vorstellen muss. Schulen sind keine Bildungsklöster, sondern für die Quartiere da."

Andere Hamburger Stadtteile sollen auf Lurup folgen, ohne dass schon einzelne bekannt sind.

