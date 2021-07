CSD 2021 in Hamburg: Zwei Pride Weeks und eine Fahrraddemo Stand: 19.07.2021 12:52 Uhr Der Christopher Street Day (CSD) findet in Hamburg in diesem Jahr vom 24. Juli bis 8. August statt. Erstmals gibt es damit zwei Pride Weeks, Höhepunkt ist eine Fahrraddemo am 7. August.

Wegen der Corona-Pandemie konnte das 40. Jubiläum des CSD in Hamburg im letzten Jahr nicht wie geplant gefeiert werden. Das soll dieses Jahr nachgeholt werden. Zwei Wochen lang gibt es unter dem Motto "Keep on fighting. Together." ein vielfältiges Programm.

Erneut Fahrraddemo statt großer Parade

Zum Auftakt findet die Eröffnungsgala "Pride Night" am 24. Juli auf Kampnagel statt. Im Levantehaus ist ab dem 2. August eine Fotoausstellung zur Geschichte des CSD in Hamburg zu sehen. Am 7. August soll als Höhepunkt eine Fahrraddemo durch die Hamburger Innenstadt ziehen. Diese ersetzt Corona-bedingt erneut die ansonsten übliche große Parade. Im letzten Jahr nahmen an der Fahrraddemo mehr als 2.000 Menschen teil.

Auch die Aktion "Hamburg zeigt Flagge", die zum Hissen der Regenbogenflagge aufruft, soll es wieder geben. Zudem sind viele Diskussionen, Gesprächsrunden und Vorträge geplant. Der Verein Hamburg Pride listet alle Veranstaltungen unter www.hamburg-pride.de auf.

Demo zum CSD in Hamburg seit 1980

Der Christopher Street Day erinnert an den 28. Juni 1969, als Polizeikräfte die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und so mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auslösten. Der CSD soll auf die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen aufmerksam machen. Seit 1980 gehen alljährlich in Hamburg Menschen auf die Straße, um sich für Akzeptanz und Gleichberechtigung aller Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten einzusetzen.

VIDEO: 40 Jahre Christopher Street Day in Hamburg (4 Min)

Weitere Informationen Politik und Party: Von der Stonewall-Demo zum CSD Seit 40 Jahren demonstrieren Schwule und Lesben in Hamburg für Akzeptanz und Toleranz. Am 28. Juni 1980 zog mit der Stonewall-Demo der Vorläufer des Christopher Street Day erstmals durch die Stadt. (31.07.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.08.2021 | 12:00 Uhr