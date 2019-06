Stand: 04.06.2019 17:40 Uhr

CO2-Abgabe? Hamburger CDU-Abgeordnete dafür

Marcus Weinberg und Rüdiger Kruse, beide Hamburger CDU-Bundestagabgeordnete, haben sich entgegen der Linie der Parteispitze für eine CO2-Abgabe ausgesprochen. Mit dieser Haltung sind sie in der Fraktion aber nciht allein: Insgesamt 12 Parlamentarier von CDU und CSU haben sich zusammengetan und fordern einen Kurswechsel in der Klimapolitik.

CDU-Bundestagsabgeordnete für CO2-Steuer NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.06.2019 16:00 Uhr Autor/in: van Koeverden, Anette 12 Unions-Bundestagsabgeordnete sind für eine CO2-Abgabe und fordern einen Kurswechsel in der Klimapolitik - unter ihnen die Hamburger Parlamentarier Weinberg und Kruse.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ausgleich durch Absenkung anderer Steuern

Um zusätzliche Belastungen für Haushalte mit durchschnittlichem Einkommen zu vermeiden, müsse das komplette Preisgefüge für Energie verändert werden, so Kruse, nachhaltigere Energieträger im Wettbewerb also bevorteilt werden. Höhere Preise zum Beispiel für Benzin bedeuteten gleichzeitig, dass an anderer Stelle eine Absenkung stehen müsse - etwa bei der Stromsteuer.

Weinberg erklärte, man wolle mit diesem Plan ein bürokratisches System aus unterschiedlichen Steuerarten ersetzen und Anreize schaffen zur CO2-Vermeidung.

Andere CDU-Abgeordente gegen Plan

Die CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß und Christoph de Vries unterstützen den Plan der zwei anderen Hamburger Parlamentarier nicht. Sie setzen dagegen auf eine stärkere Zusammenarbeit auf europäischer und internationaler Ebene.

Hamburger CDU auch skeptisch

Auch die Hamburger CDU steht einer CO2-Steuer bislang skeptisch gegenüber. Fraktionschef André Trepoll hatte nach einem Vorstoß von Hamburgs Umweltsenator Kerstan erklärt, jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, um über zusätzliche Steuern zu sprechen. Die Industrie solle stattdessen weiterhin am europäische Emissionshandel teilnehmen, also Luftverschmutzung mit Geld ausgleichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.06.2019 | 17:00 Uhr