CDU fordert mehr Schrottauto-Kontrollen in Hamburg Stand: 05.08.2022 10:52 Uhr Schrottautos blockieren Parkplätze und sind nicht schön anzusehen. In Hamburg gibt es aber offenbar immer weniger von ihnen. Das zeigt eine Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU.

Runtergerockt und ohne Kennzeichen stehen Schrottautos an vielen Ecken der Stadt. Meist haben ihre Besitzerinnen oder Besitzer sie schon lange abgemeldet - manche sind in Vergessenheit geraten. Mussten die Behörden 2020 noch rund 900 solcher Autos abschleppen, waren es im vergangenen Jahr etwa 200 weniger. 530 wanderten direkt in die Schrottpresse.

CDU: Rot-Grün verschließt die Augen vor Problem

Die Zahlen sind zwar rückläufig, der Hamburger CDU reicht das aber nicht. Sie fordert, dass die Bezirke noch intensiver kontrollieren. Denn Parkraum sei in Hamburg knapp. Rot-Grün verschließe offenbar die Augen vor dem Problem, meinte André Trepoll, bezirkspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Insbesondere gegen Autohändler müsse stärker vorgegangen werden, wenn diese ihre Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen abstellten.

Laut Senat gibt es bereits seit vergangenem Jahr immer wieder größere Kontrollaktionen in den Bezirken.

