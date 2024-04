Stand: 19.04.2024 15:10 Uhr Bußgelder bei Cannabis-Verstößen: In Hamburg drohen hohe Strafen

Bei Verstößen gegen das Cannabisgesetz könnten in Hamburg bald drastische Strafen drohen, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete. Vieles ist im neuen Gesetz kleinteilig geregelt, nur ein Bußgeld-Katalog bei Verstößen ist nicht vorgesehen. Innensenator Andy Grote (SPD) kritisierte, der Bund entziehe sich der Verantwortung. Hamburg will sich laut Innenbehörde bei den Bußgeldern an Bayern orientieren. Dort sind Bußgelder von bis zu 1.000 Euro vorgesehen, wenn man mehr als die erlaubte Höchstmenge bei sich hat. Wer in der Nähe von Schulen, Kitas oder Spielplätzen kifft, könnte bis zu 500 Euro berappen. Details zur Höhe der Bußgelder will der Senat in den kommenden Wochen festlegen.

