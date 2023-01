Bunte Klima-Protestaktion in der Hamburger Innenstadt Stand: 22.01.2023 16:29 Uhr In Hamburg haben sich am Sonntag mehrere Klima-Organisationen und -Bündnisse zusammengetan und sind gemeinsam für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Die Klimaaktivisten und -aktivistinnen trugen 16 bunt bemalte Fallschirme von je etwa drei Metern Durchmesser von den Landungsbrücken zur Elbphilharmonie. Auf jedem der Schirme befand sich ein Buchstabe - zusammen ergaben sie den Schriftzug "People over profit". Denn Menschen seien eben wichtiger als die Gewinne von Konzernen, sagte ein Sprecher von Parents for Future zu NDR 90,3. Die Fallschirne stehen dabei für den Wunsch, den Planeten zurück an einen sicheren Ort zu tragen.

Organisationen und Initiativen wollen enger zusammenarbeiten

Organisiert hat die gemeinsame Klimaschutz-Aktion die Organisation Parents for Future. Unterstützt wird sie dabei von weiteren 23 Organisationen und Initiativen, darunter beispielsweise Greenpeace, der BUND, die Initiative Rettet Hamburgs Grün oder auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Die gemeinsame Aktion ist für Annika Rittmann von Fridays for Future ein starkes Signal. Dieser Zusammenschluss zeige, dass die breite Zivilgesellschaft jetzt Veränderung wolle, so Rittmann.

Die Veranstaltung ist der Jahresauftakt der Hamburger Umweltverbände, die in diesem Jahr noch enger zusammenarbeiten wollen.

