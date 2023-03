Bundesweiter Warnstreik am Montag: Das kommt auf Hamburg zu Stand: 24.03.2023 06:14 Uhr Bei der Stadtreinigung und in Hamburger Krankenhäusern wird heute wieder gestreikt. Voraussichtlich legen rund 2.500 Beschäftigte im öffentlichen Dienst die Arbeit nieder. Das ist aber nur ein kleiner Warnschuss im Vergleich zum angekündigten Arbeitskampf am kommenden Montag.

Gewerkschaften haben für den 27. März zu einem bundesweiten Verkehrs-Warnstreik aufgerufen. An diesem Tag müssen Reisende wohl ihre Pläne verschieben. Am Hamburger Flughafen sind zum Beispiel so viele Dienstleister zum Streik aufgerufen, dass von den geplanten knapp 300 Flügen wohl die meisten - wenn nicht sogar alle - ausfallen.

Fern- und Regionalverkehr stark beeinträchtigt

Fernzüge fahren keine, das ist jetzt schon sicher und auch der Regionalverkehr ist mindestens stark eingeschränkt. Die S-Bahn Hamburg erwartet offiziell "massive Einschränkungen". Genauere Infos sollen folgen - wahrscheinlich geht aber auch hier wenig bis gar nichts. Auch bei der Autobahn GmbH wird gestreikt. Da sollen aber Notdienste wenigstens noch dafür sorgen, dass nicht auch der Elbtunnel geschlossen werden muss.

U-Bahnen und Busse fahren

Glück für die Hamburgerinnen und Hamburger: Die Hochbahn ist schon durch mit ihren Streiks und Tarifverhandlungen - U-Bahnen und Busse fahren also und auch die HADAG-Fähren legen ab.

Dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt startet

Parallel zum Mega-Streik startet in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde für den Öffentlichen Dienst. Die Tarife gelten in Hamburg für rund 60.000 Beschäftigte. Noch liegen Forderungen und Angebote der Tarifparteien allerdings weit auseinander. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr - in zwei Schritten - sowie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

