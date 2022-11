Bundestag debattiert über Islamisches Zentrum Hamburg Stand: 09.11.2022 06:11 Uhr Die Ampel-Fraktionen im Bundestag beschäftigen sich heute unter anderem mit der möglichen Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH). Es ist einer der Punkte im Antragsentwurf, um die Proteste im Iran zu unterstützen und den Druck auf die Führung in Teheran zu erhöhen.

Mit Blick auf das Islamische Zentrum in Hamburg soll die Bundesregierung prüfen, ob und wie die Einrichtung geschlossen werden kann, heißt es in dem Antrag, über den heute abgestimmt werden soll. Außerdem geht es beispielsweise um die Ausweitung der Sanktionen gegen Teheran, die Verurteilung gewalttätiger Übergriffe gegen Demonstrantinnen und Demonstranten und einen verbesserten Schutz von iranischen Oppositionellen in Deutschland.

Hamburger Verfassungsschutz stuft IZH extremistisch ein

Über den Antrag hatte die "Welt" zuerst berichtet. Der Hamburger Verfassungsschutz hat das IZH als extremistisch eingestuft und sieht in der Einrichtung einen Außenposten des Iran. Politischen Streit über das IZH gibt es seit Jahren auch in Hamburg. Hintergrund sind die Verträge der Stadt mit den muslimischen Verbänden. Vertragspartner ist auch das Islamische Zentrum. CDU, FDP und AfD fordern deshalb seit Jahren ein Aussetzen der Verträge.

