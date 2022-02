Bürgerschaft debattiert über mögliche Corona-Lockerungen Stand: 03.02.2022 06:38 Uhr In mehreren europäischen Ländern sind viele Corona-Regeln schon aufgehoben, zum Beispiel in Dänemark. Ist das ein Vorbild für Hamburg, wo die Coronazahlen noch steigen? Das war am Mittwoch Thema in der Bürgerschaft.

Für Lockerungen sei es zu früh, auch wenn Krankenhäuser durch die Omikron-Welle bislang nicht ans Limit kommen, sagte Michael Gwosdz von den Grünen. "Denn gerade die vulnerablen Gruppen, insbesondere pflegebedürftige Menschen, brauchen auch weiter unseren konsequenten Schutz."

Bonus für Personal in Arztpraxen?

Ähnlich äußerten sich der Koalitionspartner SPD und auch die CDU-Opposition. Deren Abgeordneter Andreas Grutzeck forderte aber, dass Hamburg sich für einen steuerfreien Corona-Bonus für das Personal in Arztpraxen einsetzen solle - ähnlich wie beim Klinikpersonal. "Auch diese Großgruppe hat das verdient."

AfD und FDP fordern Lockerungen

Die AfD will am liebsten alle Corona-Regeln sofort aufheben. Anna von Treuenfels von der FDP forderte, dass zumindest im Einzelhandel und in der Gastronomie gelockert wird. Die Linke will, dass PCR-Tests auch künftig für alle zur Verfügung stehen, notfalls solle Hamburg eigene Labore einrichten.

Mehr Zuschauer in Stadien

Eine Lockerung der Regelungen hat der Senat inzwischen aber angekündigt: Bei überregionalen Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen draußen werden künftig bis zu 10.000 Besucher und Besucherinnen zugelassen. Drinnen sind maximal 4.000 Zuschauer und Zuschauerinnen erlaubt.

