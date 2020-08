Stand: 19.08.2020 15:33 Uhr - NDR 90,3

Bürgerschaft: Angriffe auf Rabes Corona-Schulpolitik

Die Hamburgische Bürgerschaft hat in ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause über die Corona-Situation an den Schulen in der Hansestadt gestritten. Heftige Kritik musste Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Mittwoch von Seiten der CDU und der Linken einstecken.

Schule in Corona-Zeiten beschäftigt Bürgerschaft 19.08.2020 19:30 Uhr Zum Auftakt nach der Sommerpause ging es in der Hamburgischen Bürgerschaft um das Streitthema Schule und Corona. Sylvia Burian berichtet aus dem Rathaus.







"Neustart verstolpert"

"Was hat der Schulsenator in den letzten fünf Monaten gemacht?", fragte CDU-Fraktionchef Dennis Thering und warf dem rot-grünen Senat Missmanagement vor. Denn viele Schüler kämen ungetestet in die Schulen, die nicht richtig vorbereitet seien. "Sie haben den Neustart in den Schulen vollständig verstolpert", sagte Thering.

Linke fordert mehr Fernunterricht

Die Fraktionschefin der Linken, Sabine Boeddinghaus, forderte mehr Fernunterricht: "Wir brauchen neue Konzepte, die Präsenz und Fernunterricht zusammen denken, verbinden und pädagogisch gestalten. Konzepte, die alle Kinder im Blick haben."

Die Kinder nicht in den Schulen zu unterrichten biete keine Chancengleichheit, konterte Schulsenator Rabe. "Das wird die Bildungsungerechtigkeit immer mehr erweitern und ich finde, das ist nicht in Ordnung." Die AfD unterstützt Rabes Kurs und lehnt eine Maskenpflicht in der Schule ab. SPD und Grüne sehen Hamburg gut gerüstet zum Schulstart.

Bürgerschaft streitet über Corona-Maßnahmen an Schulen NDR 90,3 - 19.08.2020 15:00 Uhr In der ersten Sitzung der Bürgerschaft nach der Sommerpause ging es um die Corona-Maßnahmen an den Schulen. Es gab heftige Kritik am Bildungssenator. Anette van Koeverden berichtet.







