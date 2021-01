Brand in Wilhelmsburg: Rauch zieht über Hamburger Süden

Stand: 13.01.2021 08:55 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr im Industriegebiet am Stenzelring in Wilhelmsburg: Wegen eines Feuers in einer Lagerhalle warnen die Einsatzkräfte Anwohnende im Bereich Veddel vor der starken Rauchentwicklung. In der rund 60 mal 40 Meter großen Halle lagerten Kartons und Verpackungsmaterial.