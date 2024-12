Stand: 20.12.2024 06:38 Uhr Brand in Hochhaus: Feuerwehreinsatz in Osdorf

Im Hamburger Stadtteil Osdorf hat die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen ein Feuer in einem Hochhaus in der Straße Achtern Born gelöscht. Dort war im Treppenhaus Unrat in Brand geraten. Vier Menschen mussten herausbegleitet werden, verletzt wurde niemand. Wie das Feuer entstand, ist noch unklar.

