Stand: 05.07.2024 20:09 Uhr Bramfeld: Unbekannter soll Mädchen in Sportwagen gezerrt haben

In Bramfeld soll ein Unbekannter am Mittwochnachmittag ein Mädchen in sein Auto gezerrt haben und mit ihm losgefahren sein. Laut Polizei sagte die Neunjährige, dass sie an einer Ampel bei Rot die Tür öffnen und fliehen konnte. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Sexualdeliktes und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall an einer Bushaltestelle an der Steilshooper Allee beobachtet haben. Der Tatverdächtige soll lockige Haare haben, 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er fuhr einen schwarzen Sportwagen.

