Bomben-Entschärfung in Hamburg-Schnelsen geglückt

In Hamburg-Schnelsen ist ein 500-Kilogramm-Blindgänger erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit. Anwohner in einem Umkreis von 300 Metern um die Straße Sassenhoff hatten ihre Wohnungen und Häuser für die Maßnahme verlassen müssen. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei außerdem die Autobahn 7 zwischen dem Dreieck Nordwest und der Anschlusstelle Schnelsen-Nord. Auch der Luftraum über dem Hamburger Flughafen war für mehrere Stunden gesperrt.

Gefährlicher Säurezünder

Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Martin Schneider hatten Experten des Kampfmittelräumdienstes nach dem Fund am Mittwochnachmittag festgestellt, dass der Blindgänger einen Langzeit-Säurezünder habe, der dazu noch kaputt sei. Deshalb müsse die Entschärfung umgehend erfolgen, hieß es. Die Aktion sei gefährlich, weil die Bombe praktisch jederzeit in die Luft fliegen könne. Der Kampfmittelräumdienst habe nur einen Versuch, um die Bombe zu entschärfen. Dafür werde ein Wasser-Schneidegerät eingesetzt. Gelinge dieser Versuch nicht, müsse die Bombe gesprengt werden.

Notunterkunft in Schule eingerichtet

Etwa 400 Anwohner waren von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Für sie wurde eine Notunterkunft in der Schule "Hinter de Lieth" eingerichtet. Am Hamburger Flughafen konnten nach Angaben einer Sprecherin für die Zeit der Sperrung etwa zehn Maschinen nicht starten oder landen. Ankommende Flüge sollten - wenn möglich - nach Hannover, Bremen und Rostock umgeleitet werden.

Der Blindgänger war am Mittwochnachmittag während Sondierungsarbeiten auf einer Wiese an einem alten Bauernhof in Schnelsen entdeckt worden.

