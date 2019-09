Stand: 07.09.2019 06:58 Uhr

Blue Port 2019: Das blaue Leuchten ist zurück

Alle zwei Jahre bringt Lichtkünstler Michael Batz Hamburgs prägnante Gebäude, Hafenanlagen und Schiffe zum Leuchten. Am Freitagabend war es wieder so weit: Zum bereits siebten Mal startete das Projekt Blue Port, bei dem diesmal etwa 100 Objekte von den Elbbrücken über die Hafencity bis zum Airbusgelände blau strahlen. Insgesamt 12.300 blaue Lichtelemente haben Batz und seine Helfer an ausgewählten Standorten angebracht.

Erstmals dabei sind in diesem Jahr der Leuchtturm auf der Insel Neuwerk und das Blaue Haus auf dem Shell-Gelände gegenüber der Elbphilharmonie. Eine Neuheit gibt es auch beim Fernsehturm: Angeleuchtet wurde er schon oft, in diesem Jahr leuchtet er aber erstmals von innen. Lichtkünstler Batz sagte, der Reiz mache für ihn dabei aus, den Eindruck zu erwecken, das Leuchten sei eine Eigenschaft des Objekts.

Finale sind die Cruise Days

Der Blue Port Hamburg dauert rund zehn Tage. Den Abschluss bilden die Cruise Days vom 13. bis 15. September. Das Lichtspektakel besteht aus beständigen Anteilen (Kais, Pontons, Terminals, Gebäude, Brücken, Türme, Krane), mobilen Anteilen (Schiffen, Passanten) und flüssigen Anteilen (Wasser, Reflexionen). Das Programmgebiet umfasst bei einer Uferstrecke von etwa vier Kilometern ein Areal von rund sechs Quadratkilometern.

