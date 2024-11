Stand: 18.11.2024 15:09 Uhr Blockade der Köhlbrandbrücke: Berufungsprozess gegen 23-Jährigen

Am 23. März 2023 haben Mitglieder der Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen blockiert. Seit Montag muss sich deshalb ein 23-jähriger Aktivist in einem Berufungsprozess vor dem Amtsgericht Harburg verantworten. Er soll mit neun weiteren Personen die Brücke blockiert haben. Der junge Mann wurde bei der Protestaktion von der Polizei von der Straße getragen und soll sich dabei gewehrt haben. Er sollte dann eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.200 Euro zahlen. Gegen diesen Strafbefehl legte der Student Einspruch ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.11.2024 | 13:00 Uhr