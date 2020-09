Stand: 22.09.2020 17:49 Uhr - NDR 90,3

Blindgänger entschärft: A7 wieder freigegeben

Mitten im Feierabendverkehr hat eine Vollsperrung der A7 am Dienstagnachmittag für lange Wartezeiten gesorgt. Sie war nötig geworden, weil am Mittag bei Bauarbeiten direkt neben der Fahrbahn in Moorburg in neun Metern Tiefe eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden war.

VIDEO: Blindgänger nahe der A7 gefunden (1 Min)

Schnell stand fest, dass der 250 Kilogramm schwere Blindgänger nicht transportiert werden konnte, sondern vor Ort entschärft werden musste – mit einem Sperradius von 300 Metern um den Fundort. Die Vollsperrung galt ab 16.45 Uhr.

Um 17.45 Uhr kam dann die Entwarnung der Feuerwehr: Die Spezialisten konnten die Bombe erfolgreich entschärfen. Wegen der Vollsperrung bildeten sich lange Staus, vor allem in Richtung Süden vor dem Elbtunnel.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr Hamburger Elbtunnel ist nach Sperrung wieder frei Die Autobahn 7 in Hamburg inklusive Elbtunnel ist am Montagmorgen wieder für die Verkehr freigegeben worden. Am Wochenende hatte die Sperrung für Verkehrsbehinderungen und Staus gesorgt. mehr 2 Min Darum geht's: Blindgänger Noch heute liegen an die 3.000 Fliegerbomben, aber auch Waffen, Munition und Granaten auf dem Hamburger Stadtgebiet. Doch was macht man mit diesen Blindgängern? 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.09.2020 | 18:00 Uhr