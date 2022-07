Bewohnerparkzonen: Verkehr geht zurück Stand: 06.07.2022 06:10 Uhr In Hamburgs Bewohnerparkzonen geht der Autoverkehr zurück. Das hat eine Auswertung des Landesbetriebs Verkehr ergeben. Danach sank die Auslastung der Parkplätze um 12 Prozent.

Knapp 90 Prozent der Parkplätze sind dort noch belegt, wo nur Anwohnerinnen und Anwohner frei parken dürfen. Vorher waren es über 100 Prozent. Werte über 100 bedeuten, dass auch illegal geparkt wurde. Am stärksten sank die Auslastung des Parkraums in Altonas Altstadt - von 114 auf 95 Prozent. Wenig besser wurde es dagegen in Ottensen. Dort ging die Auslastung von 96 auf 93 Prozent zurück.

Erleichterungen angekündigt

Hamburgs Verkehrsbehörde sieht das umstrittene Bewohnerparken als Erfolg. Sprecher Dennis Krämer kündigt Erleichterungen an - etwa für Krankenhauspersonal, das nicht mehr frei außerhalb der Klinik parken darf: "Die reduzierte Auslastung bietet auch die Chance, in Kooperation mit den betroffenen Firmen Ausnahmegenehmigungen zum Beispiel für Schichtarbeitende zu prüfen, was wir jetzt über den Sommer tun werden."

Parkzonen: Hohe Zufriedenheit

Die Zufriedenheit der Anwohnenden mit den Parkzonen ist recht hoch: von 60 Prozent in Harvestehude und Billstedt bis 90 Prozent an der Sternschanze.

