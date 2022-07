Bewohnerparkzonen: Sorge bei Handwerksbetrieben in Eimsbüttel Stand: 20.07.2022 13:02 Uhr Die geplante Einrichtung von Bewohnerparkzonen rund um die Osterstraße im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel sorgt bei Betrieben und Handwerkskammer für Ärger.

Etwa 250 Handwerksbetriebe gibt es in dem betroffenen Gebiet, zum Beispiel Glaser, Tischler und Klempner. Viele haben die Werkstatt im Hinterhof und die Firmenautos auf der Straße geparkt. So ist es auch beim Sanitärbetrieb von Dirk Flenker. "Ich schicke schon immer zwei Leute mit dem Fahrzeug nach Hause, damit wir nicht ganz so viele Parkplätze suchen müssen", sagte er NDR 90,3.

Handwerkskammer: Betriebe werden aus Quartier gedrängt

Parkausweise gibt es nur für Bewohnerinnen und Bewohner. Betriebe brauchen Ausnahmegenehmigungen. Davon werden aber nur sehr wenige ausgestellt, wie Jörg Ungerer von der Handwerkskammer sagt. Auch Betriebe, die drei, vier oder fünf Fahrzeuge hätten, bekämen nur eine oder zwei Ausnahmegenehmigungen. Das sei zu wenig. Bliebe es so, führe das dazu, "dass Viertel wie zum Beispiel Eimsbüttel, in denen wir eine wunderbare Nutzungsmischung haben, sich in kurzer Zeit sozusagen entmischen, weil die Betriebe das Quartier verlassen". Hoffnung macht der Handwerkskammer, dass mit der Verkehrsbehörde bereits an einer Lösung gearbeitet wird.

