Bewaffneter Jugendlicher: Polizeieinsatz an Jenfelder Schule Stand: 01.02.2022 13:28 Uhr Großeinsatz an der Otto-Hahn-Schule in Hamburg-Jenfeld: Nach Informationen von NDR 90,3 sollen zwei Jugendliche ins Schulgebäude gekommen sein, davon einer mit Pistole.

Die Polizei habe den Bereich um die Schule gesperrt, twitterte die Polizei. Es sei allerdings noch nicht klar, ob der beobachtete Bewaffnete das Gebäude tatsächlich betreten habe oder nur am Gebäude vorbeigegangen sei. Spezialeinheiten würden die Schule jetzt durchsuchen.

Die Polizei bat Eltern, die nun an der Schule eintreffen, sich an der Eltern-Sammelstelle in der Jenfelder Allee 80a (Parkplatz) einzufinden. Sie würden dort von Einsatzkräften betreut, solange das Schulgelände abgeriegelt ist.

Die Otto-Hahn-Schule liegt im Bezirk Wandsbek und ist eine Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe. Die Schule wird von knapp 1.500 Jungen und Mädchen besucht.

