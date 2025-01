Betrug mit Mietwohnung: Frau in Hamburg festgenommen Stand: 10.01.2025 07:50 Uhr Zivilfahnderinnen und -fahnder der Hamburger Polizei haben im Stadtteil Eimsbüttel eine mutmaßliche Betrügerin gefasst. Die Frau hatte offenbar mehrfach Kautionen für eine Wohnung kassiert, die ihr gar nicht gehörte.

Das Angebot klang verlockend: eine bezahlbare Wohnung in der Matthesonstraße in begehrter Lage von Eimsbüttel. Deshalb bezahlte ein 30-Jähriger gleich nach der Besichtigung die Kaution in bar - und überreichte der vermeintlichen Vermieterin 2.200 Euro. Nach dem Verlassen der Wohnung kamen ihm jedoch Zweifel wegen der Rechtmäßigkeit und er ging zur Polizei.

Polizei findet Mietverträge und Bargeld

Nachdem dort weitere Besichtigungen durchgeführt wurden, wurde die 46 Jahre alte, falsche Vermieterin festgenommen. Bei ihr fand die Polizei Mietverträge und Bargeld, das sie offenbar auch von anderen Interessenten und Interessentinnen als Kaution erhalten hatte. Die vermeintliche Vermieterin versuchte außerdem, sich mit gefälschten Papiere auszuweisen.

Suche nach weiteren Zeugen

Unklar ist, wie viele Wohnungssuchende auf die Masche hereinfielen. Die Polizei sucht jetzt weitere Betroffene, die Anzeige erstatten.

