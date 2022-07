Stand: 11.07.2022 19:00 Uhr Betrügerin mit falschem Goldbarren erwischt

In Hamburg ist eine Betrügerin mit einem falschen Goldbarren aufgeflogen. Die Frau hatte in einem Pfandleihhaus in St. Georg am Steindamm versucht, für den Barren 4.500 Euro zu kassieren. Das falsche Gold wurde aber erkannt. DIe 34-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. In Frankfurt, Mannheim und Berlin soll sie vorher mehr als 10.000 Euro erbeutet haben. | Sendedatum NDR 90,3: 11.07.2022 19:00