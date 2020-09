Stand: 10.09.2020 17:07 Uhr - NDR 90,3

Berufsschulen: Weniger Schüler, gute Ausstattung

Fast 1.000 Schülerinnen und Schülern weniger als vor einem Jahr besuchen die staatlichen berufsbildenden Schulen in Hamburg. Derzeit sind es knapp 48.400, wie die Hamburger Schulbehörde am Donnerstag mitteilte. Der Grund: Die Wirtschaftsflaute wegen Corona macht sich auch bei vielen Betrieben bemerkbar, die sonst Ausbildungsplätze angeboten haben, berichtet NDR 90,3. Dazu kommt, dass durch die zeitweise Schulschließung weniger Schüler Gelegenheit hatten, sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Investition in die digitale Ausstattung

Die Politik will das ändern. "Wer keinen Ausbildungsplatz bekommen hat, dem bieten die Berufsschulen Ausbildungsvorbereitungsmaßnahmen an", sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag. Gleichzeitig floss in diesem Jahr viel Geld in die digitale Ausstattung der Berufsbildenden Schulen. Rund 2,9 Millionen Euro investierte das Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) seit Anfang des Jahres in die IT-Ausstattung der neu gebauten Schulen. Von dem Geld wurden zum Beispiel interaktive Displays, Notebooks, PCs und Tablets angeschafft. Außerdem können alle 31 staatlichen berufsbildenden Schulen in Hamburg schrittweise das zentral gehostete Learning-Management-System (LMS) Moodle nutzen. Lehrkräfte gestalten über das LMS den Unterricht, stellen Unterrichtsmaterialien und tauschen sich mit ihren Schülern und Schülerinnen aus.

Schulen auf Elbinsel-Campus gut vernetzt

"Die digitale Lehr- und Lernkultur an unseren berufsbildenden Schulen sichert den Ausbildungs- und Wirtschaftsstandort Hamburg. Hier bilden wir die Fachkräfte von morgen aus", sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD). Als gutes Beispiel nannte er drei berufsbildende Schulen auf dem Elbinsel-Campus in Wilhelmsburg, die sich eng miteinander vernetzt haben: Die Berufliche Schule ITECH, die Berufliche Schule Anlagen- und Konstruktionstechnik sowie die Berufliche Schule für medizinische Fachberufe. Sie planen jetzt sogar ein gemeinsames Rechenzentrum.

