Beim Einsatz fixiert: Wieder Mann gestorben

In Hamburg ist wieder ein Mann nach einem Zwischenfall bei einer Fixierung gestorben. Der 27-Jährige starb am Montag im Universitäts-Klinikum Eppendorf, nachdem er bei einem Polizeieinsatz in der vergangenen Woche einen Herz-Stillstand erlitten hatte. Die Polizei bestätigte gegenüber NDR 90,3 den Todesfall. Jetzt soll eine Eilsektion durchgeführt werden. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Nach Fixierung: Mann gestorben NDR 90,3 - 06.05.2019 20:00 Uhr Wieder ist in Hamburg ein Mann nach einem Einsatz mit Fixierung gestorben. Diesmal handelt es sich um einen 27-Jährigen, der beim Randalieren auch Polizisten verletzt hatte. Ingmar Schmidt berichtet.







Der offenbar psychisch kranke Mann hatte vor einer Woche in Rotherbaum eine Polizistin mit einem Messer verletzt. Zwei Beamte, eine 20-jähriger Auszubildende und ihr 31 Jahre alter Kollege, waren nach Angaben der Polizei am vergangenen Montag zu einer Werkstatt in der Nähe des Dammtor-Bahnhofs gerufen worden. Dort hatte der 27-Jährige unvermittelt einen Mitarbeiter mit den Fäusten angegriffen. Der Onkel des Angreifers und weitere Mitarbeiter brachten den 27-Jährigen in ein Büro.

Polizistin im Gesicht verletzt

Als die Beamten den Raum betraten, habe der Mann ein nicht sichtbar getragenes Messer gezogen. Damit habe er die Polizistin im Gesicht verletzt. Ihr Kollege und der Onkel hätten den Angreifer entwaffnen können. Dennoch verletzte der 27-Jährige den zweiten Polizisten durch Schläge und Tritte. Der 31-Jährige erlitt Prellungen im Gesicht.

Nach erneuter Fixierung kollabiert

Weitere Beamte brachten den Angreifer gefesselt ins Kommissariat. Ein Amtsarzt habe der Fixierung des Mannes zugestimmt und ihn als verwahrfähig eingestuft, hieß es. Der 27-Jährige sollte daraufhin vor einen Haftrichter kommen. Nachdem er sich offenbar beruhigt hatte, wurde die Fixierung durch die Beamten gelöst, um den Mann in eine Zelle zu führen. Doch plötzlich leistete der 27-Jährige Widerstand und wurde erneut fixiert. Daraufhin kollabierte der Mann und musste wiederbelebt werden. Er kam in ein Krankenhaus, wo er jetzt starb. Das Dezernat für Interne Ermittlungen hatte bereits in der vergangenen Woche interne Ermittlungen aufgenommen. Der 27-Jährige hatte sich offenbar vor der Tat längere Zeit in einer psychiatrischen Klinik befunden.

Erst am Ostersonntag war ein Psychiatriepatient im Universitätsklinkum Eppendorf gestorben, nachdem der Sicherheitsdienst ihn fixiert hatte.

