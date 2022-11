Behörde und Ärzte rufen in Hamburg zu Grippeschutzimpfung auf Stand: 21.11.2022 12:36 Uhr Zwei Jahre lang hat sich kaum jemand mit der Grippe angesteckt - und zwar weil die Menschen wegen der Corona-Pandemie Masken tragen mussten und auf Abstand geblieben sind. Jetzt ist sie zurück. Deshalb haben die Hamburger Sozialbehörde und die Ärztekammer am Montag gemeinsam zur Grippeschutzimpfung aufgerufen.

Auf jeden Fall sollten sich ältere Menschen impfen lassen. Denn ab 60 ist das Immunsystem oft nicht mehr so gut ist wie in jungen Jahren. Auch Menschen mit chronischen oder schweren Erkrankungen sollte sich impfen lassen. Und wer oft unter Menschen ist, der sollte sich auch impfen lassen - das empfiehlt auch die Ständige Impfkommission. Zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer oder Menschen, die in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen arbeiten.

Impftermine nicht nur beim Hausarzt

Es soll genügend Impfstoff für alle Interessierten geben. Verwendet wird ein Vierfach-Impfstoff, der auch in diesem Jahr wieder neu an die aktuellen Grippeviren angepasst wurde. Für alle ab 60 Jahren ist er etwas höher dosiert als für Jüngere. Impftermine gibt es bei der Hausärztin oder dem Hausarzt, in den Gesundheitsämtern oder im Impfzentrum des Hamburger Instituts für Hygiene und Umwelt direkt beim U-Bahnhof Burgstraße in Hamm. Man kann sich übrigens am selben Tag gegen Grippe und Corona impfen lassen - das sollte man aber vorher mit seiner Ärztin oder seinem Arzt besprechen.

Weitere Informationen zum Thema Grippe

Die Grippe ist im Vergleich zu einem grippalen Infekt, also einer Erkältung, eine ernstzunehmende Viruserkrankung der Atmungsorgane, die zu gefährlichen Komplikationen führen kann. Sie ist äußerst ansteckend und wird meist durch Tröpfchen-Infektion übertragen. Weitere Informationen rund um das Thema Grippe gibt es unter anderem auf der Internetseite www.hamburg.de/grippe.

