Behörde präsentiert Entwurf für Hamburgs teuerste Schule Stand: 02.02.2023 14:18 Uhr Es wird die teuerste Schule, die bisher in Hamburg gebaut wurde: die Campus-Stadtteilschule am Lohsepark. Am Donnerstag ist in der Hafencity der Siegerentwurf für den Bau vorgestellt worden.

"An dieser Schule wird vieles ungewöhnlich sein - nicht nur der Baupreis", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Bis zu 1.600 Schülerinnen und Schüler sollen sie demnach einmal besuchen. Die Schule werde mit Sicherheit am Ende zu den fünf größten Schulen in der Stadt zählen - und das lasse man sich auch etwas kosten. "Mit 100 Millionen Euro sprengen wir erstmals den dreistelligen Bereich. Das zeigt, das soll auch eine besonders schöne Schule werden", erläuterte der Schulsenator.

Die Hafencity soll vom Campus profitieren

Offiziell wird die neue Schule eine Stadtteilschule, aber mit einer gymnasialen Oberstufe. Auch eine Kita ist auf dem Campus untergebracht. Die Hafencity insgesamt soll von dem Gelände profitieren, es wird Begegnungsflächen geben und eine der Sporthallen soll auch von Vereinen genutzt werden können.

Viel Glas, Terrassen und begrünte Dächer

Ungewöhnlich ist auch das Äußere: mit vielen Glasfronten und auch Terrassen - dazu begrünte Dachflächen und viele Freiräume für die Pausen. Lange schon ist geplant und diskutiert worden. Auch eine Bürgerinitiative hat die Planung kritisch begleitet. Zumindest mit dem Entwurf zeigt sie sich jetzt sehr zufrieden, ist aber noch skeptisch, was zum Beispiel mögliche Gefahren durch Elektrosmog der nahen Bahnstrecke betrifft. Das sei kein Problem, sagen dagegen die Planer.

Fertigstellung wohl im Schuljahr 2026/2027

Der Bau soll nach noch nötigen Vorarbeiten im Frühjahr 2025 starten. Die Fertigstellung ist zum Schuljahr 2026/2027 geplant. Schon jetzt werden Schülerinnen und Schüler am Campus Lohsepark unterrichtet. Sie sind allerdings in Containern auf dem Gelände untergebracht und müssen für den Bau umziehen.

