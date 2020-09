Stand: 17.09.2020 19:10 Uhr - NDR 90,3

Bauverzögerungen: Uni-Präsident übt scharfe Kritik

Der Präsident der Universität Hamburg, Dieter Lenzen, hat die Bauverzögerungen beim sogenannten Philosophenturm und beim "Haus der Erde" heftig kritisiert. Die Corona-Pandemie und die im Fall des "Hauses der Erde" offenbar fehlende Professionalität bei dem Staatsbetrieb, der als Bauherr fungiert, würden die Universität Hamburg in zwei Kernbereichen erheblich zurückwerfen. Er sei sehr betroffen über die langfristige Verzögerung der beiden Bauten, die für den Betrieb der Universität essenziell seien.

Philosophenturm: Modernisierung dauert länger

Nach Angaben des Senats dauert die Modernisierung des Philospohenturms auf dem Campus der Universität am Von-Melle-Park ein Jahr länger als geplant. Voraussichtlich erst im Spätsommer 2022 kann das 14-geschossige Gebäude wieder genutzt werden. Ärgerlich für die Lehrenden und Studierenden, die seit drei Jahren in die City Nord fahren müssen.

"Haus der Erde": Kein Ende der Bauzeit in Sicht

Der Neubau "Haus der Erde" am Schlump sollte eigentlich Ende 2019 bezogen werden. Wegen Planungsmängeln ist jedoch kein Ende der Bauzeit für das 180 Millionen Euro teure Projekt in Sicht. Derweil steigen die Kosten weiter. Für die Forscher sind die mit dem neuen Gebäude verbundenen Verbesserungen in weite Ferne gerückt.

