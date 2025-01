Stand: 18.01.2025 09:06 Uhr Baumpflegerin stürzt in Rahlstedt zehn Meter in die Tiefe

Auf dem Gelände der Stadtteilschule Meiendorf in Rahlstedt hat es am Freitag einen schweren Arbeitsunfall gegeben. Eine Baumpflegerin ist aus etwa 10 Metern Höhe hinabgestürzt und wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte haben sie behandelt und ein Notarzt begleitete sie in ein Krankenhaus. Warum die 35-jährige stürzte und ob sie genügend abgesichert war, ist noch nicht geklärt.

